A corrida pela Prefeitura de Anápolis e Câmara Municipal de 2020 ganha um novo ingrediente, que poderá ser visto a partir de segunda-feira (05).

A novidade se deve ao fato de que as carreatas foram oficialmente liberadas em Anápolis desde a última edição do Diário Oficial do Município (DOM).

Liberada a partir de ato do Diretor Geral da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) de Anápolis, Cristiano Elias Dutra, essa modalidade de atividade de campanha deverá seguir as seguintes condições.

O responsável tem de entrar em contato com a autarquia e requerer a autorização que garantirá a realização.

O procedimento é necessário para que a CMTT vislumbre o impacto que a carreata terá no trânsito e saiba quais ruas e avenidas serão usadas.

O pedido deve ser solicitado em um prazo de cinco dias úteis anteriores à realização da manifestação política e fornecer diversas informações de contato e do próprio evento.

São elas: nome, número de telefone e e-mail para contato; a data, trajeto e tempo aproximado do percurso; além também da previsão de veículos que irão participar da carreata.

O responsável também deverá informar, em tempo hábil, se existe, ou não, a necessidade de apoio dos fiscais de trânsito, que serão deslocados pela companhia mediante efetivo disponível.

Caso o evento proposto esteja de acordo com todas as normas, a autorização será emitida, permitindo a realização do ato.

Por fim, o documento deverá ser retirado no Departamento de Fiscalização da CMTT.