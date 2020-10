Andressa Suita, agora ex de Gusttavo Lima, se pronunciou sobre o término do seu relacionamento com cantor sertanejo. Depois de cinco anos casados, o casal pegou todo mundo de supresa e se separou na última sexta-feira (09).

“Foi necessário eu ficar um pouco afastada para poder assimilar tudo o que está acontecendo. Assim como para vocês, para mim também foi um choque ”, disse a modelo em longo desabafo no Instagram.

Segundo ela, a separação foi decidida pelo sertanejo, que a acordou para contar notícia.

“Até domingo passado, estava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar, assim como postei aqui para vocês. Na madrugada de domingo para segunda fui acordada e comunicada que não dava mais para a gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa, sem qualquer motivo e sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento.”

“Minha vida sempre foi um livro aberto. Sempre compartilhei com vocês o que achei que fosse real. Não era um conto de fadas, tínhamos problemas como qualquer outro casal, mas nada a ponto de nos separar ”, continuou.

“O que me restou foi aceitar. Não que eu esteja de acordo, mas não tiva outra escolha. Minha vida precisa continuar, preciso cuidar do que tenho mais de especial na minha vida, que são meus filhos, e de mim também. Vou seguir por eles e para eles ”, concluiu.

Assista: