O Portal 6 realizará entre segunda-feira (19) e sexta-feira (23) cinco mini-debates com candidatos a vereadores em Anápolis.

Eles servirão como “esquenta” para o grande debate que o veículo de comunicação realizará com os postulantes à Prefeitura de Anápolis no próximo dia 25.

Saiba mais aqui Portal 6 fará debate com candidatos à Prefeitura de Anápolis no dia 25 de outubro Reunião com os representantes das campanhas foi realizada nesta sexta-feira (09). Apenas dois não participaram

Remotos e transmitidos ao vivo, a partir das 20h, no YouTube e redes sociais, os mini-debates com os candidatos à Câmara Municipal discutirão os seguintes temas: Renovação na política e moralização na Câmara Municipal, Causa Animal e LGBTQ.

Um chamamento público foi realizado pelo Portal 6 e um total de 28 postulantes se inscreveram. Todos cumpriram os requisitos e foram selecionados.

O tema Renovação na política e moralização na Câmara Municipal foi o mais procurado, por 21 candidatos. A Causa Animal será discutida por quatro candidatos e LGBTQ por outros três.

Excepcionalmente, o debate sobre Renovação na política e moralização na Câmara Municipal será dividido em três, cada um sete postulantes escolhidos por ordem de inscrição.

“Estava previsto apenas um debate por tema e com no máximo cinco participantes, mas devido boa recepção do projeto decidimos abrir espaço para os 28 que se engajaram a participar”, explica o jornalista Danilo Boaventura, diretor de Conteúdo do Portal 6.

Os participantes precisam, até domingo (18), enviar mensagem para o WhatsApp do Portal 6 (62) 3706-2635 confirmando a presença. Após o procedimento, receberão a cartilha de participação e as regras do programa.

Para conhecer as regras e o formato do debate, clique aqui. A agenda dos mini-debates com candidatos a vereadores em Anápolis pode ser conferida abaixo:

Segunda-feira (19) – Renovação na política e moralização na Câmara Municipal. Debatedores:

Dra. Danielle Nava – PMN

Frederico Godoy – Solidariedade

Kathrein Moura com os pés – Avante

Professor Marcos Carvalho – PT

Professora Eva Cordeiro – PP

Rodolfo Valentini – PL

Rodrigo Chiareloto – PSD

Terça-feira (20) – Causa Animal. Debatedores:

Divina Lúcia – PSD

Elisângela Dra. Selvagem – PMN

Seliane da SOS – MDB

Tia Aredia Leide – PDT

Quarta-feira (21) – Renovação na política e moralização na Câmara Municipal. Debatedores:

Adriano Garcêz – MDB

Gabriel Inácio – MDB

Lucas Santos – MDB

Samuel Mendes – Republicanos

Serleyser Aráujo – PV

Wellington Terrinha – PL

Wesley Dias – PSC

Quinta-feira (22) – LGBT. Debatedores:

Felipe Freitas – Podemos

Dra. Mariane Stival – DEM

Rimet – PT

Sexta-feira (23) – Renovação na política e moralização na Câmara Municipal. Debatedores:

Alex Martins – PP

Danillo Trombiero – PL

Diego da Ortopedia – MDB

Prof. Genilson Mariano – Solidariedade

Robson Cancio – PSL

Silas Garcia – Republicanos

Valdivino Ferreira – Cidadania