Conquistar um imóvel próprio é o desejo de muitas famílias. E vários anapolinos conseguiram alcançar esse sonho ao longo dos últimos meses, graças ao novo empreendimento da EMISA Incorporadora.

No final de setembro, a empresa lançou oficialmente as vendas da primeira torre do Residencial Encanto, que realmente encanta a todos pelos seus diferenciais de acabamento, elevadores, porcelanato e entre outros itens que só um EMISA tem a oferecer.

O projeto conta com apartamentos de dois quartos sendo um suíte, com opções de 51 e 57m², e uma área de lazer completa.

Já na primeira semana de novembro, e ainda em meio à pandemia, a EMISA conseguiu atingir 90% das vendas dos apartamentos disponíveis na primeira torre.

Esse feito demonstra o quanto o mercado estava à procura por este produto, tanto para morar quanto também para investir.

Com este resultado, aumentou-se ainda mais a expectativa para o lançamento e abertura das vendas da segunda torre.

Para Juliano Santos, diretor da EMISA Incorporadora, o Residencial Encanto é um grande sucesso de vendas.

Para ele, a EMISA não poupou em detalhes na hora de expressar os seus mais de 40 anos de experiência em um produto destinado ao segmento econômico.

“Proporcionamos o melhor acabamento, a melhor tipologia, a melhor área de lazer, o melhor custo benefício e tudo isso em uma bela localização. ”

1 de 7 - + 1. Praça Privativa, (Foto: Ilustração) 2. Piscina Adulto e Infantil. (Foto: Ilustração) 3. Imagem Aérea. (Foto: Ilustração) 4. 4 Quiosques com Churrasqueiras. (Foto: Ilustração) 5. Sala - Apartamento Decorado. (Foto: Ilustração) 6. Sala e Cozinha - Apartamento Decorado. (Foto: Ilustração) 7. Fachada. (Foto: Ilustração)

As obras da primeira torre e da área de lazer do Residencial Encanto já foram iniciadas e a sua entrega está prevista para maio de 2023. As últimas unidades ainda estão disponíveis para a venda, com parcelas a partir de R$ 599 e desconto de R$ 5 mil.

Não são apenas os preços que estão chamando atenção da população. O Residencial Encanto foi pensado para dar aos futuros moradores todo o conforto que sempre almejaram.

Diferenciais

O Residencial Encanto possui dois elevadores por torre, que proporcionam maior comodidade para o morador. Ao todo, serão 15 pavimentos mais térreo, com oito apartamentos por andar.

Os imóveis também terão escaninho no mesmo pavimento e há opção de uma segunda vaga na garagem, para aqueles que não abrem mão de ter um maior conforto.

Além disso, os apartamentos terão ponto de tomada USB nas suítes, piso porcelanato, janelas em alumínio com venezianas e preparação para ar condicionado nos quartos e na sala.

Lazer e localização

O empreendimento contará com praça privativa com paisagismo especial, área de descanso com redários, espaço de convivência, brinquedoteca, playground, salão de jogos, piscina adulto e infantil, quadra poliesportiva e bicicletário.

O espaço soma ainda mais quatros quiosques com churrasqueiras e a área do residencial está ao lado do bairro de Lourdes, com escolas, supermercados, igrejas, panificadoras, academias e outros estabelecimentos nas proximidades.

Investimento

A EMISA Incorporadora está há mais de 40 anos ajudando a realizar sonhos. Em Anápolis e Goiânia, possui 20 empreendimentos já prontos.

Seguindo com o mesmo compromisso de sempre, está focada em entregar uma opção completa de moradia, com uma proposta mais acolhedora e com preços mais acessíveis.

Ficou interessado em conhecer o empreendimento que encantou Anápolis? Entre em contato através do WhatsApp (62) 9 9981-7433 ou acesse o site emisaencanto.com.br