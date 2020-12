A Campanha de Vacinação contra a Raiva da Prefeitura de Anápolis foi prorrogada até 18 de outubro. A imunização em cães e gatos acontece, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, nos feirões dos seguintes bairros:

– Segunda-feira (14), na Vila Jaiara;

– Terça-feira (15), no Bairro de Lourdes;

– Quarta-feira (16), no Reny Cury;

– Quinta-feira (17), no Jardim Alexandrina;

– Sexta-feira (18), no IAPC.

Já os pontos fixos de vacinação vão funcionar de segunda a sexta, das 8h às 17h, na Faculdade Anhanguera (pátio da entrada dos alunos na Avenida Universitária); no Hospital Veterinário da Faculdade Anhanguera, que fica na Rua 9 (final da Av. Paraguai), no Setor Bougainville; e no Centro de Zoonoses.

Às quintas e sextas, das 14h às 17h, também tem imunização dos animais na Clínica Ivet, estacionamento do Jaiara Shopping (em parceria com a Faculdade Fama).