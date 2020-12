A informação de que Gusttavo Lima teria ficado em Angra dos Reis (RJ) com a influencer Camilla Landim, de 19 anos, deixou o cantor furioso ao ponto de ele responder pessoalmente na quarta-feira (16) uma publicação do Movimento Country.

“Vocês não cansam de inventar tais mentiras? Ah, me esqueci, vocês são ‘zero credibilidade’, né…Até quando vocês e essa moça vão sustentar essa fake news, um mundo inexistente que ela mesmo cria e acredita que está comigo [risos]! Ou, eu teria vergonha de tal atitude”, declarou.

O Movimento Country, por sua vez, rebateu a crítica de Gusttavo com ironias. “Bebê, zero credibilidade, mas você não se cansa de enviar suas músicas (que, na boa, estão ficando chatas) para a gente divulgar. Pra você, só presta quem passa a mão na sua cabeça para as atrocidades que você faz. Aqui é imprensa independente que apura os fatos. E você sabe bem do que estamos falando”.

O cantor se divorciou recentemente da modelo Andressa Suita, com quem tem dois filhos. Apontada como pivô do fim da relação, Camilla não se pronunciou ainda sobre o assunto.

No Instagram da influencer, é possível ver fotos dela em shows de Gusttavo em 2019, como em Goiânia, em setembro, e no Festival Villa Mix, em março. Além disso, no início de setembro deste ano, tanto Gusttavo, quanto Camilla, postaram fotos em Angra dos Reis.

