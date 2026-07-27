As 3 melhores carnes para fazer iscas que ficam macias mesmo sem panela de pressão, segundo os açougueiros

Pequenos detalhes durante as compras garantem refeições mais saborosas, rápidas e surpreendentes para qualquer ocasião

(Foto: Reprodução)

Quem prepara carne em tiras sabe que a escolha do corte influencia diretamente no sabor, na textura e no tempo de preparo.

Açougueiros explicam que algumas peças possuem fibras mais curtas, menor quantidade de tecido conjuntivo e gordura na medida certa, fatores que ajudam a garantir iscas macias mesmo quando preparadas apenas na frigideira ou em uma panela comum.

Além disso, cortar a carne contra as fibras e evitar cozimento prolongado são cuidados que fazem diferença no resultado.

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As 3 melhores carnes para fazer iscas que ficam macias mesmo sem panela de pressão, segundo os açougueiros

1. Patinho

O patinho é um dos cortes mais recomendados para iscas por reunir boa maciez, pouca gordura e excelente rendimento. Como possui fibras finas, cozinha rapidamente e absorve bem os temperos, sendo uma ótima opção para receitas aceboladas, molhos leves e preparações do dia a dia.

Quando selado em fogo alto e preparado por poucos minutos, mantém a suculência sem necessidade de panela de pressão.

2. Alcatra

A alcatra é considerada um dos cortes mais versáteis do boi. Sua carne apresenta textura macia e sabor marcante, tornando-se ideal para iscas servidas com arroz, batatas ou legumes.

Os açougueiros orientam que o corte seja feito em tiras uniformes para garantir cozimento por igual. O preparo rápido evita que a carne perca líquidos, preservando a maciez característica da peça.

3. Contrafilé

O contrafilé também aparece entre os favoritos para esse tipo de receita. A gordura presente na borda ajuda a manter a carne úmida durante o preparo e intensifica o sabor.

Após retirar o excesso de gordura, as iscas podem ser douradas em fogo alto por poucos minutos, formando uma crosta por fora enquanto permanecem macias por dentro. O corte combina bem com alho, cebola, pimenta-do-reino, manteiga e ervas frescas.

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