Roberto deve esperar mais uma semana para decidir se Anápolis mudará de nível na matriz de risco

O fato da ocupação de leitos de UTI estar abaixo dos 70% há quase duas semanas naturalmente aumentou as expectativas quanto ao retorno ao nível leve da matriz de risco.

A seção Rápidas do Portal 6 apurou que o prefeito Roberto Naves está analisando a questão com cautela.

No Centro Administrativo tem sido consenso que o nível moderado que vigora no momento está atendendo as expectativas de manter em queda a curva de novos casos diários de Covid-19.

Os técnicos da Semusa estão avaliando nesta semana se já é possível desativar parte dos leitos que estão ociosos.

O funcionamento deles tem um custo diário muito alto e as despesas com a pandemia já consomem muito a receita mensal do município.

Por tudo isso, qualquer decisão sobre uma abertura maior da cidade e flexibilização dos protocolos só deve ocorrer na próxima semana.