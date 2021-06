Junho termina com mais de 1.300 mortes por Covid-19 registradas em Anápolis

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) divulgou no final da tarde desta quarta-feira (30) mais três mortes por Covid-19 em Anápolis.

As fatalidades ocorreram entre os dias 26 e 29 deste mês de junho, que se encerra com o acumulado de 1.355 fatalidades desde o início da pandemia.

Conforme o boletim, as novas vítimas são: um homem de 50 anos que faleceu no dia 26, uma mulher de 51 anos que foi a óbito no dia 28 e uma mulher de 55 anos que faleceu ontem.

O documento também informou que um total de 62 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus nas últimas 24h.

Até o momento desta publicação, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria era de 68% e de UTI 61%.