Esses são os oficiais de Anápolis que foram promovidos pelo governador Ronaldo Caiado

Publicado no último sábado (17), o Diário Oficial de Goiás trouxe um decreto do governador Ronaldo Caiado (DEM) que promoveu 18 oficiais do 3º Comando Regional da Polícia Militar (CRPM).

Dentre eles, 10 estão lotados em Anápolis e outros 08 atuam na segurança pública dos municípios de Goianápolis, Silvânia e Pirenópolis.

Um dos destaques foi para o agora Tenente-Coronel Fábio da Costa, comandante da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), que tinha a patente de major e está há um passo de alcançar o coronelato, a posição mais alta da Polícia Militar.

No geral, a ascensão dos militares ocorre por merecimento e por antiguidade. Desta vez, as promoções começam a valer no próximo dia 31 de julho, com efeito financeiro a partir da mesma data do ano que vem.

Atualmente, a carreira de oficial da Polícia Militar oferece os postos de 2º Tenente, 1º Tenente, Capitão, Major, Tenente-Coronel e Coronel, respectivamente.

Confira a lista dos oficiais promovidos já em suas novas patentes

Tenente Coronel Fábio Francisco da Costa – Comandante da CPE Anápolis (31ª CIPM)

Capitão Vilmar Pinto Ribeiro – CPE Anápolis (31ª CIPM)

1º Tenente Giuliano Dourado – CPE Anápolis (31ª CIPM)

1º Tenente Josias Alves da Silva – CPE Anápolis (31ª CIPM)

1º Tenente Mario Floro Ramos Júnior – CPE Anápolis (31ª CIPM)

Capitão Cláudio Antônio de Oliveira Gomes Júnior – 4º BPM

Capitão Henrique Silva Ribeiro – 4º BPM

Capitão Maycon Denner Barros Santos – 28º BPM

Capitão Adriano de Freitas Araújo – Sede 3º CRPM

1º Tenente Ronildo Francisco Braquiel – Sede 3º CRPM

Capitão Almir Tomás de Aquino Moura – 24ª CIPM (Goianápolis)

1 º Tenente Wagner Rodrigues Batista – 24ª CIPM (Goianápolis)

1ª Tenente Adriano de Almeida Fortaleza – 24ª CIPM (Goianápolis)

Capitão Jeová Felix Bueno – 47ª CIPM (Silvânia)

1° Tenente Cláudio Armando Evangelista – 47ª CIPM (Silvânia)

Capitão Vilton Marcio da Silva – 37º BPM (Pirenópolis)

Capitão Livio Jaime de Pina Junior – 37º BPM (Pirenópolis)

1º Tenente João Maria da Silva – 37º BPM (Pirenópolis)