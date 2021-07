CAOA vence guerra internacional contra Hyundai, mas vitória durará 10 anos

Sediada em Paris, a Câmara de Comércio Internacional decidiu de forma unânime entre os integrantes da Corte que a CAOA pode continuar explorando a distribuição de automóveis da Hyundai no Brasil.

A guerra da marca com a montadora brasileira durava mais de três anos.

Desde que introduzidos em solo nacional, os modelos coreanos caíram no gosto do consumidor local e elevou as ambições dos orientais por mais autonomia e, consequentemente, maior lucratividade.

A decisão do órgão, no entanto, fixou o prazo de 10 anos para o término do relacionamento forçado entre as duas empresas.