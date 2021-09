Hospital publica edital para preencher 50 vagas de emprego em Anápolis

Foi aberto nesta quarta-feira (1º) o período de inscrições do processo seletivo com 50 vagas de início imediato e cadastro reserva para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Conforme o edital, podem participar pessoas que tenham mais de 18 anos, sejam brasileiras, estejam regulares militar e eleitoralmente, apresentem os documentos necessários e cumpram os requisitos da função desejada.

Ao todo, as oportunidades são para Analista de TI (01 vaga imediata e 10 para cadastro reserva), Assistente de Departamento Pessoal (03 vagas de cadastro reserva), Maqueiro (01 vaga imediata e 15 para cadastro reserva) e Telefonista (20 vagas de cadastro reserva).

Para Analista de TI é preciso ter ensino superior completo em TI ou Engenharia da Computação e áreas afins, além de curso complementar com certificado em SO Linux, SO Windows ou manutenção de computadores.

Para Assistente de Departamento Pessoal é necessário ter ensino médio completo e experiência na função.

Já as vagas para maqueiro e telefonista exigem apenas que os candidatos tenham ensino médio completo.

Os salários variam entre R$ 1.189,66 e R$ 2.81428, de acordo com a função exercida e a carga de trabalho.

Os interessados em participar da seleção devem acessar o site do HEANA e preencher o cadastro até a próxima sexta-feira (03).

Mais informações estão no edital.