Resultado da Lotofácil da Independência 2021 – Concurso 2320

Chegou o grande dia. Neste sábado (11), a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio da Lotofácil da Independência que corresponde ao concurso 2320.

Jogar na Lotofácil da Independência custa R$ 2,50 e o apostador deve escolher entre 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no volante.

O prazo para registrar a fezinha vai até as 19h, 1h antes do sorteio que ocorre às 20h no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

O prêmio em mais de R$ 150 milhões, o maior da história da loteria, e não acumula.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o valor na poupança, ele receberá R$ 366,9 mil de rendimento no primeiro mês.

Se preferir investir em imóveis, o é possível adquirir 250 casas ou apartamentos no valor de R$ 600 mil cada.

Confira os números sorteados

Aguardando sorteio pela Caixa!