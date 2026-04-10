Adeus, gordura nas vasilhas: o truque do papel toalha para limpar potes plásticos em 30 segundos sem esforço

Uma solução simples e rápida pode eliminar um dos maiores incômodos da rotina na cozinha sem esforço e sem sujeira

Daniella Bruno - 10 de abril de 2026

(Imagem: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Manter a cozinha limpa no dia a dia nem sempre é uma tarefa simples. Entre panelas, pratos e utensílios, alguns itens parecem dar mais trabalho do que outros — especialmente aqueles que acumulam gordura e resíduos difíceis de remover.

Entre os maiores desafios estão os potes plásticos. Muito usados para armazenar alimentos, eles costumam ficar com aquela sensação pegajosa mesmo após a lavagem. No entanto, um truque simples tem chamado atenção por prometer resolver esse problema em poucos segundos.

O truque que elimina a gordura em segundos

Em primeiro lugar, a técnica se destaca pela praticidade. Você não precisa esfregar, nem gastar tempo tentando remover a gordura manualmente. Basta adicionar detergente dentro do pote, colocar um pedaço de papel toalha e acrescentar um pouco de água.

Em seguida, tampe bem e chacoalhe com firmeza por alguns segundos. Durante esse processo, o papel toalha se movimenta rapidamente, alcançando todas as partes internas do recipiente.

Como resultado, a gordura se desprende das paredes do plástico e gruda diretamente no papel. Assim, ao final, basta descartar o papel e enxaguar o pote — que já estará limpo e sem aquele aspecto oleoso.

Além disso, o uso de água morna potencializa ainda mais o efeito, pois ajuda a dissolver a gordura com mais facilidade.

Por que esse método funciona tão bem

O segredo está na combinação de três fatores. Primeiro, o detergente atua quebrando as moléculas de gordura, facilitando sua remoção. Em seguida, o papel toalha entra em ação como uma espécie de “esponja interna”, criando atrito enquanto o pote é agitado.

Ao mesmo tempo, sua alta capacidade de absorção impede que a gordura volte a se fixar no plástico. Dessa forma, o processo se torna muito mais eficiente do que a lavagem tradicional.

Outro ponto importante é que o método reduz o contato direto com a gordura. Ou seja, você evita aquela sensação desagradável nas mãos e ainda preserva sua esponja de louça.

Dicas extras para um resultado ainda melhor

Para garantir o melhor resultado, certifique-se de fechar bem o pote antes de chacoalhar. Isso evita vazamentos e mantém o processo mais eficiente.

Além disso, em casos de gordura mais resistente ou manchas de molho, você pode deixar a mistura agir por alguns minutos antes de agitar. Assim, o detergente terá mais tempo para agir.

Outra dica importante é usar o truque de forma estratégica. Apesar de prático, o papel toalha é descartável. Portanto, vale reservar essa técnica para situações mais difíceis, utilizando métodos tradicionais no dia a dia.

Mais praticidade na rotina com um truque simples

Em síntese, eliminar a gordura dos potes plásticos não precisa ser uma tarefa demorada ou desagradável. Com uma solução simples e acessível, é possível transformar completamente a forma como você lida com a limpeza na cozinha.

Portanto, ao adotar esse truque no seu dia a dia, você ganha tempo, evita esforço e torna a rotina muito mais prática — sem abrir mão da eficiência.

Dá o play e veja como fazer!

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