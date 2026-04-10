O erro mais comum no churrasco que deixa a carne seca, segundo açougueiros

Pequeno detalhe na hora de temperar pode comprometer a suculência da carne e arruinar um dos momentos mais esperados do churrasco

Layne Brito - 10 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Poucas coisas frustram mais em um churrasco do que cortar uma peça bonita, no ponto certo por fora, e descobrir que ela ficou seca por dentro. Muitas vezes, a culpa recai sobre o fogo, o tempo na grelha ou até a qualidade da carne.

Só que, em boa parte dos casos, o problema começa antes mesmo de a peça encostar no calor.

É justamente nesse ponto que entra um dos erros mais repetidos por quem prepara churrasco em casa: a forma e o momento de salgar a carne.

Embora pareça um detalhe simples, esse cuidado interfere diretamente na retenção de líquidos e no resultado final da peça, especialmente quando se trata de cortes mais altos e suculentos.

Quando o sal vira problema

O erro mais comum está em colocar sal grosso com muita antecedência e deixar a carne parada antes de levá-la à grelha.

Nesse intervalo, o sal começa a puxar a umidade para a superfície, o que pode comprometer a suculência e deixar a peça mais seca depois do preparo.

Na prática, muita gente acredita que salgar antes ajuda o tempero a penetrar melhor.

Mas, dependendo do tempo de espera, o efeito pode ser justamente o contrário: a carne perde parte dos líquidos e chega ao fogo já em desvantagem.

O que açougueiros recomendam

Para manter a carne mais suculenta, a orientação costuma ser salgar pouco antes de colocar na churrasqueira, principalmente no caso de peças mais grossas.

Assim, o sal cumpre sua função sem ter tempo demais para interferir na umidade natural da carne.

Outro ponto importante é evitar exageros. O excesso de sal também pode prejudicar a experiência e mascarar o sabor do corte.

Em alguns casos, a finalização depois da grelha aparece como alternativa para ajustar o tempero sem comprometer a textura.

No fim, o churrasco não depende apenas de boa carne e fogo certo.

Detalhes aparentemente pequenos fazem diferença no resultado, e saber a hora exata de usar o sal pode ser o passo que faltava para deixar a peça muito mais macia, saborosa e suculenta.

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