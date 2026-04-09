Misturar canela com cascas de laranja e vinagre: para que serve e quando fazer

Combinação simples de ingredientes que costumam passar despercebidos na rotina pode se transformar em uma solução útil e perfumada para a casa

Layne Brito - 09 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração)

Alguns dos truques mais comentados dentro de casa não nascem de produtos caros nem de fórmulas complicadas, mas de combinações simples que aproveitam ingredientes já presentes na rotina.

É justamente por isso que certas misturas caseiras seguem chamando atenção: além de práticas, elas ajudam a resolver pequenas demandas do dia a dia sem exigir muito esforço.

Entre essas soluções, uma das que mais têm despertado curiosidade reúne três itens bastante comuns: canela, cascas de laranja e vinagre.

À primeira vista, a mistura pode parecer improvável, mas vem ganhando espaço entre quem busca alternativas mais versáteis para limpeza e aromatização dos ambientes.

Para que serve a mistura

A combinação costuma ser usada como uma solução caseira para ajudar na limpeza leve da casa e, ao mesmo tempo, deixar os espaços com cheiro mais agradável.

O vinagre entra como base da mistura, enquanto as cascas de laranja ajudam a suavizar o odor forte e acrescentam um toque cítrico.

Já a canela reforça o aroma e dá à preparação uma sensação mais aconchegante.

Por isso, a mistura costuma ser lembrada por quem quer usar um líquido multiuso em algumas superfícies, além de apostar em uma alternativa simples para reduzir odores em determinados pontos da casa.

Como fazer a mistura em casa

O preparo costuma ser simples.

Em geral, basta colocar cascas de laranja em um recipiente de vidro, acrescentar algumas unidades de canela em pau e completar com vinagre até cobrir tudo.

Depois, o ideal é tampar o recipiente e deixar a mistura descansar por alguns dias, para que os ingredientes liberem aroma e intensifiquem o efeito da solução.

Passado esse tempo, o líquido pode ser coado e transferido para um borrifador.

A partir daí, ele passa a ser usado de forma pontual na limpeza e na aromatização de alguns espaços da casa.

Quando vale a pena fazer

Esse preparo costuma fazer mais sentido em momentos de faxina, organização da cozinha ou limpeza de áreas que precisam de um cuidado extra com cheiro e aparência.

Também pode ser uma boa saída para quem quer aproveitar cascas que normalmente seriam descartadas e transformá-las em algo útil na rotina.

O mais comum é preparar a mistura com antecedência e deixá-la descansar antes do uso, para que o líquido fique mais concentrado.

Depois disso, ela pode ser aplicada de forma pontual, sempre com atenção ao tipo de superfície.

O que é importante considerar antes de usar

Mesmo sendo uma solução caseira, o uso exige cuidado.

Como o vinagre faz parte da composição, o ideal é evitar aplicação em materiais mais delicados, que podem reagir mal ao contato com esse tipo de ingrediente.

No fim, o interesse por essa mistura cresce justamente porque ela une praticidade, reaproveitamento e um resultado que vai além da limpeza.

Com poucos elementos, é possível criar uma solução simples para o dia a dia e ainda deixar a casa com uma sensação mais fresca e agradável.

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