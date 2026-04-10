Ar-condicionado gelando e gastando pouco: a configuração exata para economizar na conta de energia

Ajuste simples no aparelho pode trazer mais conforto no dia a dia sem transformar a conta de luz em um susto no fim do mês

Layne Brito - 10 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de Tela/Youtube)

Em dias de calor intenso, ligar o ar-condicionado deixou de ser luxo para se tornar uma necessidade em muitas casas. O problema é que, junto com o alívio térmico, também costuma vir uma preocupação que pesa no orçamento: o impacto do aparelho na conta de energia ao fim do mês.

Por isso, cresce o interesse por soluções que permitam manter o ambiente agradável sem transformar o uso do ar-condicionado em sinônimo de gasto excessivo.

E, ao contrário do que muita gente imagina, a economia nem sempre depende de desligar o aparelho o tempo todo, mas sim de saber usá-lo da maneira certa.

Entre os hábitos que mais influenciam o consumo, um deles costuma passar despercebido.

Trata-se da temperatura escolhida no controle remoto, detalhe que parece pequeno, mas pode fazer grande diferença no esforço exigido do equipamento durante o funcionamento.

Especialistas e usuários mais atentos apontam que manter o ar-condicionado em 23°C ou 24°C costuma ser o ponto de equilíbrio mais eficiente.

Nessa faixa, o aparelho consegue oferecer conforto térmico sem forçar o compressor a trabalhar no máximo o tempo inteiro.

Quando a temperatura é ajustada para níveis muito baixos, o sistema precisa de mais esforço para resfriar o ambiente, o que aumenta o consumo de energia.

Já em uma faixa moderada, o funcionamento tende a ser mais equilibrado, permitindo refrescar o espaço de forma eficiente e com menor impacto na fatura.

Além da regulagem correta, outros cuidados ajudam no desempenho, como manter filtros limpos, portas e janelas fechadas e evitar incidência direta de sol no ambiente durante o uso.

Ainda assim, a configuração da temperatura segue como um dos pontos mais importantes para quem quer economizar sem abrir mão do conforto.

No fim das contas, pequenas mudanças de hábito podem gerar resultados mais relevantes do que parece.

E, em tempos de energia cara, encontrar a regulagem ideal do ar-condicionado pode ser um passo simples para refrescar a casa e aliviar o bolso ao mesmo tempo.

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