Anápolis pede socorro para enfrentar os incêndios

As queimadas tem provocado prejuízos ambientais em Anápolis e quem circulou pela BR-153 na última semana percebeu o impacto dessas ações para o meio ambiente.

Além da fumaça em excesso que provoca problemas respiratórios atacando principalmente crianças e idosos, o trânsito nas vias torna-se perigoso o que amplia a possibilidade de acidentes.

As campanhas de mídia cumprem um papel importante para conscientização mas é fundamental que cada cidadão faça sua parte não colocando fogo ou atirando objetos inflamáveis na estrada.

A conservação do bioma e a preservação do meio ambiente depende de cada um de nós e Anápolis tem como desafio compreender essa questão e colocar em prática.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.

