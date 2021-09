Pouco após sair de evento, cantor sertanejo é encontrado morto dentro de carro

Um cantor sertanejo, identificado como Giovanne Salles, foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (27), pouco depois de participar de um evento em Belo Horizonte, Minas Gerais.

O artista estava no banco do motorista de um carro alugado e, segundo o G1, foi localizado por policiais depois que populares perceberam o veículo parado no meio da rua.

Giovanne apresentava sangramentos no nariz e boca e, de acordo com a Polícia Militar, o sertanejo não possuía nenhum sinal de violência.

Junto do corpo estavam os instrumentos que ele usava para se apresentar. Todo o material foi devolvido para familiares e o carro entregue ao proprietário.

A principal suspeita é que o óbito tenha sido provocado por overdose, já que dentro dos sapatos do cantor havia três pinos de cocaína escondidos.

O caso foi registrado pela Polícia Civil e será investigado.