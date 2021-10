O hábito que você precisa adotar para melhorar sua saúde intestinal

Hoje sabe-se que a saúde intestinal vai além do próprio intestino e mantê-lo saudável é importante para o bom funcionamento de todo o corpo.

A alimentação ocidental facilita o acesso de alimentos ultraprocessados, o que favorece uma maior ingestão de carboidratos refinados, açúcares, gorduras e sódio. Em decorrência dessa alimentação desequilibrada há o baixo consumo de fibras.

As fibras alimentares têm papel fundamental no intestino. Existem dois tipos de fibras nos alimentos, e o ideal é fazer o consumo das duas.

As fibras solúveis são as que, como o nome sugere, dissolvem na água e formam um gel. Esse gel fica por mais tempo no estômago e no intestino delgado, e confere sensação de saciedade. Além disso, esse tipo de fibra melhora a saúde da flora intestinal, por ser metabolizada e fermentada pelas bactérias boas do intestino. Essas estão presentes em alimentos como feijão, ervilha, chia, aveia, cevada, maçã e frutas cítricas.

Já as fibras insolúveis não são diluídas na água e sua fermentação no intestino é limitada, isso faz com que elas aumentem o volume das fezes e consequentemente melhore o transito intestinal. Grãos integrais ou produtos de farelo, crucíferas, folhas e nozes são alguns exemplos.

Vale lembrar que beber água é tão importante quanto o consumo desses alimentos. Isso porque a constipação no indivíduo pode ser causada também pelo consumo impróprio de água.

Em suma, uma alimentação baseada em alimentos in natura e minimamente processados aliados ao de estilo de vida saudável contribuem para a saúde intestinal. O acompanhamento nutricional deve ser realizado para assim, proporcionar orientações direcionadas a fim de melhorar a saúde intestinal de cada indivíduo.

Ana Teixeira é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e especialista em Nutrição Funcional. Tem consultório próprio em Anápolis e escreve todas as quartas-feiras no Portal 6. Siga-a no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as opiniões do site.