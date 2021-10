Um aviso aos stalkers de plantão! Chega nova função no WhatsApp que será o terror de quem gosta de saber o que os outros estão fazendo.

Duvida? Desde o início deste mês de outubro o aplicativo vem trabalhando em uma atualização que visa aumentar a privacidade e combater contatos indesejados.

Trata-se da introdução do filtro “Meus contatos, exceto” na foto de perfil, nome, mensagem da bio e até nos status que desaparecem por 24 horas.

Chega nova função no WhatsApp que será o terror de quem gosta de saber o que os outros estão fazendo

Com o recurso, cada um usuário ganhará a autonomia para escolher quem poderá ou não ter acesso as informações da conta no mensageiro.

Atualmente, por configuração padrão, qualquer pessoa que tem o número salvo de um contato na agenda consegue ver o nome que ele usa, foto, mensagem da bio e até os status.

De acordo com o WABetaInfo, a novidade por enquanto está em fase de testes e restrita apenas para quem tem o WhatsApp Beta baixado. A expectativa é de que após os aprimoramentos e correções de bugs, a liberação ocorra para todos.

WhatsApp Beta, saiba como se tornar um

No Android, basta fazer a busca pelo aplicativo no Google Play com o termo “WhatsApp Beta” ao lado. Já no iOS, tem que ter primeiro o aplicativo Test Flight instalado.

Todavia, vale destacar que, pelo caráter experimental, nem sempre as novas funções acabam implementadas de imediato e podem acabar canceladas sem aviso prévio.

Além disso, o WhatsApp lembra que a versão de testes do aplicativo pode apresentar instabilidades que a versão final não apresenta.

Veja também: