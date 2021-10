Um dos grandes desafios de Anápolis para as próximas décadas

Anápolis cresce a olhos vistos, novos bairros surgem a todo momento e suas demandas também rapidamente passam a provocar o Poder Público. A medida que a expansão urbana acorre o crescimento populacional também aponta.

Esse crescimento demográfico sinaliza para necessidades básicas como construção de escolas, centros de educação infantil, unidades de saúde e aparelhos esportivos e culturais.

A medida que surgem novos bairros, as comunidades se organizaram para atender as necessidades comerciais locais, abrindo todo tipo de negócios, o que aquece a economia e provoca a circulação de mercadorias, e consequentemente gerando emprego e renda.

O planejamento estratégico das cidades é fundamental para seu crescimento ordenado, atentando para a oferta de serviços e efetivação de políticas públicas. Esse é um desafio de Anápolis para as próximas décadas.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.