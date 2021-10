Em tempos de crise, quem não busca maneiras criativas de economizar? Bom, se você é motorista, talvez esteja sentindo mais na pele todo impacto da crise, com a alta nos preços dos combustíveis. Por isso, hoje o Portal 6 vai te ajudar! Veja 6 dicas valiosas que vão te ajudar a economizar na hora de abastecer.

6 dicas valiosas que vão te ajudar a economizar na hora de abastecer

1. Não acelere demais o automóvel

Primeiramente, entenda que acelerar o carro de maneira agressiva, além de trazer riscos para a segurança, também é uma maneira de gastar mais combustível. No geral, o “pé fundo no acelerador” é um hábito de condução que, no tráfego, pode causar acidentes e exige o uso do sistema de freios com maior frequência. Por isso, o gasto a mais nos combustíveis.

2. Calibre seus pneus

A seguir, entenda de uma vez por todas que dirigir com os pneus murchos é extremamente prejudicial para o veículo. Porque aumenta o atrito entre as rodas e a pista. Isso, consequentemente, faz com que haja gasto desnecessário de combustível uma vez que exige mais força do automóvel para se mover.

3. Não abuse do ar condicionado

Entendemos que está muito calor e o verão está chegando. Mas o uso descontrolado do ar condicionado gasta combustível. Logo, busque maneiras de usá-lo conscientemente. Por exemplo, evitar utilizar a temperatura mais baixa.

4. Diminua o peso do carro

Apostamos que em seu carro, neste momento, está cheio de coisas que talvez você esqueceu de tirar. Por exemplo, sapatos, roupas, cadernos e malas. Pois bem, você sabia que esse peso adicional que é transportado exige mais força do veículo? Logo, incorre em maiores gastos de combustível.

5. Faça manutenção

Essa dica não é segredo para ninguém! Basicamente, é de extrema importância que todo motorista faça revisão e manutenção das peças do carro. Além disso, se você quer economizar na hora de abastecer fique de olho nos elementos ligados diretamente à combustão. Como, velas, bobinas, cabos, filtros de ar e combustível.

6. Elimine vícios de direção

Por fim, vale destacar que andar em “ponto-morto” ou “descer na banguela”, acaba desgastando o veículo. Por isso, deixar o seu automóvel desengatado fará com que o sistema de freio seja mais exigido, pois, nesse momento, ele não conta com o auxílio do freio-motor. Logo, gasta mais combustível.