Internautas voltam a reagir com humor às justificativas da Enel após explosão em subestação de Anápolis

Mesmo em momentos de tensão, o anapolino já provou várias vezes que é capaz de levar tudo com humor. Mais uma prova disso são as ‘piadas’ que começaram a surgir instantes após um novo curto-circuito na Subestação Universitária, no Jardim das Américas 3ª Etapa, nesta quinta-feira (28).

Apesar das falta de energia e, consequentemente, falta d’água, foram vários os internautas que não perderam a oportunidade de tentar “adivinhar” o que teria provocado mais um incidente no local.

Isso porque, depois da grande explosão registrada no final do último sábado (23), que segundo a Enel foi causada por um ouriço, os seguidores do Portal 6 decidiram criar hipóteses de qual animal seria responsabilizado desta vez.

Em decorrência do anúncio da companhia de que não houve incêndio no local e que a fumaça foi gerada pelo curto, teve também quem afirmasse que, na verdade, se tratava do “meteoro da paixão”, do cantor Luan Santana, ou do Goku, o personagem de um desenho animado, que entrou em “modo super saiyajin”.

Confira as principais reações: