Fotos e vídeos: Desconfiada de que seria traída, jovem prepara ‘emboscada’ para o namorado e desfecho do caso viraliza

Uma jovem acabou viralizando no Twitter com uma ‘thread’ (em inglês, fio, é uma história contada em sequência de tuítes), após ter o término do namoro exposto.

É que, há dois meses, ela teria descoberto no celular do ex parceiro algumas mensagens com outras garotas, além de conversas íntimas e peculiares entre amigos.

De acordo com a amiga da jovem, que tornou pública a história, o casal teve uma séria discussão e ele prometeu que mudaria o comportamento inadequado e iniciaria a terapia.

Mas isso não soou nada convincente para a namorada, que decidiu então planejar um teste de fidelidade com o companheiro.

A ideia foi bem simples: ela procurou uma garota bonita no Instagram e pediu para que ela conversasse com o jovem e tentasse o encontrar.

Ele cedeu facilmente à conversa da atuante e logo marcou a visita até a casa dela.

Ela aceitou e eles começaram a

conversar. O namorado da minha amiga (agora ex 😂 ) estava dando corda e aí marcaram de se encontrar

Nos prints postados na thread, a atriz da emboscada comenta com a namorada do traidor que ele até mencionou ter passado na farmácia para comprar preservativos.

O ponto alto de tudo foi ele avisando pra menina que tinha parado numa farmácia no caminho…sexo seguro sempre 🍆✅

Ao chegar no local combinado, o rapaz foi recepcionado pela própria parceira e não teve reações.

O término do casal foi decretado pela vítima das mentiras que, em contrapartida, acabou fidelizando a amizade com a cúmplice do teste.

E então o grande momento chegou…

Fotos e vídeos de toda a confusão foram postadas e tuíte já recebeu mais de 104 mil curtidas.

