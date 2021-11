Se é o seu caso você vai descobrir agora! Chega nova função no WhatsApp que será aprovada por quem fala muito no aplicativo.

É um plus no recurso que permite aos usuários acelerar a reprodução de mensagens. Não entendeu? Nós vamos te explicar direitinho.

Essa funcionalidade ainda não está disponível para todo tipo de áudio e o Meta, conglomerado de mídia do Facebook, prepara uma mudança significativa.

Trata-se de liberar a possibilidade de acelerar áudios encaminhados, como adiantado em primeira mão pelo site especializado WABetaInfo.

Chega nova função no WhatsApp que será aprovada por quem fala muito

Segundo o WABetaInfo, começaram os testes deste recurso no WhatsApp Beta. Quem fala muito deve aprovar pois facilitará com mensagens muito longas.

Por se tratar de uma funcionalidade ainda em fase inicial, ela só será liberada para todos os usuários após os testes e possíveis correções de bugs.

Por isso, não há uma data específica para a implementação. Sabe-se, no entanto, que a maioria das funções que aparecem no WhatsApp Beta costumam ser lançadas tempos depois.

Para ser beta no Android, é preciso fazer a busca no Google Play com o termo “WhatsApp Beta”. Já no iOS, tem que ter primeiro o aplicativo Test Flight instalado.

Veja imagens divulgadas pelo WABetaInfo da nova funcionalidade em ação:

