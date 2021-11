Que o WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens com mais usuários no mundo, indispensável em nossas vidas, não é segredo para ninguém! Bom, mas você sabia que é fundamental saber utilizá-lo e, também, ter muito cuidado na entrega de dados pessoais? Bom, por isso, hoje vamos te mostrar 6 coisas perigosas que você não deveria fazer no WhatsApp. Vem com a gente!

6 coisas perigosas que você faz no WhatsApp e não deveria:

1. Promoções falsas

Primeiramente, a plataforma está se enchendo de promoções falsas. Por exemplo, presentes de itens ou assinaturas que nos deixam em um dilema. No entanto, na grande maioria dos casos, trata-se de uma forma de obter informações pessoais enganando os usuários.

2. Abertura de links

A seguir e semelhante ao anterior, no app há várias URLs que não levam necessariamente a um site oficial ou seguro. Mas a armadilhas reais que podem infectar o dispositivo. Cuidado com os chamados phishing!

3. Download de arquivo

Depois disso, não abra arquivos de pessoas ou instituições que você não conhece. Logo, você deve prestar muita atenção se os arquivos forem baixados imediatamente após acessar o link de uma página da web, pois isso é um sinal de perigo.

4. Informação Confidencial

Enquanto isso, vale lembrar que se você fornecer uma senha (banco, pessoal, etc.) ou enviar a foto da sua carteira de identidade, por exemplo, é sempre aconselhável excluí-los! Em suma, de ambos os telefones, caso o celular seja hackeado ou roubado. Além disso, não se trata de desconfiar da pessoa que o recebeu, mas de ladrões de computador.

5. Grupos

Ademais, como dissemos antes, a transmissão de dados é altamente confidencial. Portanto, nunca faça isso em bate-papos em grupo. Logo, basta que uma pessoa que você não conhece tenha os seus dados, para que um grande problema possa começar.

6. Funções extras

Por fim, o WhatsApp é uma plataforma oficial, por isso nunca lhe dará conteúdo Premium sem prévio aviso. Assim, cair nessas tentações pode levar você a uma página falsa, onde todos os seus dados estão em perigo.

Confira também:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!