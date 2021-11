Escola montessoriana abre período de matrículas com vagas limitadas

A Escola Vivant é reconhecida em Anápolis por ser a única a ofertar o método Montessori. Oferece uma experiência única, já que tem como objetivo mostrar que a educação é muito mais que transmissão de conteúdos.

A Escola em seu currículo contempla todos os objetos do conhecimento exigidos pela BNCC. Ivone Moreyra, diretora da Vivant complementa: “ofertamos yoga, inteligência emocional, educação financeira e educação tecnológica.”

Nosso objetivo é transformar o conhecimento e a vida dos alunos, de forma que cresçam pessoas mais autônomas e confiantes, por meio de uma educação integral.

As avaliações ocorrem por meio de ficha de competências, ficha de hábitos, roteiro quinzenal, defesa do conhecimento, portfólio e autoavaliação, onde os professores avaliam o desenvolvimento dos alunos, incentivam a criação de bons hábitos e auxiliam nas atividades de casa. Os educandos também constroem um portfólio com as atividades, sustentações orais e auto avaliações. .

“Criamos esse conjunto de indicadores porque o método Montessori constrói conhecimentos para a vida adulta, pessoal e profissional, numa avaliação constante e integral de aprendizagem” explicou Luiz Filipe, coordenador pedagógico do Ensino Fundamental.

A Escola Vivant conta ainda com ampla área verde, jardins, parques, salas preparadas com material montessoriano por áreas de conhecimento e com professores especialistas.

Os pais interessados em matricularem os filhos na Escola Vivant também podem procurar a secretaria da unidade ou entrar em contato pelo telefone (62) 3702-5775 ou pelo e-mail [email protected] para agendar um atendimento.