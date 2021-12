HUGOL divulga novo boletim médico com quadro de saúde de adolescente ferida em explosão em Anápolis

O Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL) enviou ao Portal 6, na manhã desta quarta-feira (1º), um novo boletim médico sobre o quadro clínico de Annelise Lopes Andrade, de 16 anos.

De acordo com a unidade de saúde, o estado geral dela ainda é grave e a adolescente continua respirando com ajuda de aparelhos.

Depois de ter dado entrada no HUGOL, as equipes médicas conseguiram constatar que a menor sofreu queimaduras em 60% do corpo. A suspeita inicial era que cerca de 70% tivesse ficado com ferimentos.

Agora, amigos, parentes e fieis da igreja que ela frequenta estão promovendo uma campanha de oração e compartilhando uma série de homenagens para Annalise nas redes sociais.

Em tempo

A garota sofreu queimaduras nesta terça-feira (30), no Colégio Estadual Professor Heli Alves Ferreira, no bairro Jundiaí, região Central de Anápolis.

Ela estava em uma sala da unidade escolar para realizar um experimento de química e física, que não teria dado certo e acabou resultando em uma explosão.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados de imediato para prestar os socorros e encaminhar Annelise para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Como a situação era mais delicada e a adolescente precisava de um atendimento mais especializado, foi levada no helicóptero da corporação para o HUGOL.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação de Goiás (Seduc) afirmou ter sido informada sobre o ocorrido e que a própria equipe gestora do colégio acionou o protocolo de segurança de saúde, chamando os bombeiros e prestando atendimento aos envolvidos.

A pasta declarou ainda que dá total apoio aos familiares, que “uma equipe multidisciplinar acompanha situação” e que “toma todas as providências para investigar o fato”.