Esta é a forma correta com que você deve guardar os copos de vidro após lavá-los

Você é daqueles que guarda os copos de vidro com a abertura para baixo ou para cima? Bom, pois acredite, existe um curioso debate sobre o tema. Isso porque, conforme o seu copo é armazenado, ele pode derreter. Mas, calma lá, vamos te explicar direitinho a forma correta de guardar os copos de vidro.

Antes de tudo, precisamos entender que quando guardamos os copos em pé, “normal”, ele começa a escorrer e as bordas começam a ficar cada vez mais finas. Bom, você ainda deve estar achando confuso, por isso entenda:

Cientificamente, o vidro em estado natural é líquido. Logo, quando um copo está em pé, suas bordas ficam mais quentes e com isso acontece um processo químico em que ele simplesmente começa a derreter.

Além disso, podemos ir mais longe. Basicamente, o vidro é um material amorfo. O que significa que ele tem a fluidez em função do tempo. Ou seja, ele sempre está escorrendo no sentido da gravidade. Porém, isso é coisa de anos para se ter um resultado grande.

Ademais, outro quesito a ser levado em consideração é a viscosidade do vidro, que é muito alta. Um exemplo são os vidros de janelas de igrejas e casas antigas, que tem a parte de baixo mais grossa que a de cima.

Afinal, qual a forma de guardar os copos de vidro?

Assim, podemos afirmar que sim, seu copo de vidro pode derreter com o passar do tempo. Portanto, o ideal é guardá-lo de cabeça para baixo ou ficar intercalando. Para completar, vale lembrar que isso é um processo que demanda tempo e não acontecerá do dia para noite. Por isso, não se preocupe!

