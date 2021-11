Quais as melhores posições para dormir? Descubra o jeito certo de conseguir uma boa noite de sono

Vamos ser sinceros, o descanso é essencial para manter a energia e tornar os dias mais produtivos! No entanto, talvez você não saiba, mas as posições de dormir podem alterar drasticamente o desempenho do sono. Por isso, hoje vamos te mostrar quais são as melhores posições para dormir. Tente não pegar no sono e vem com a gente!

Primeiramente, muitas vezes, os problemas de dor nas costas, cãibras ou insônia derivam da maneira como o corpo está deitado na cama. Além disso, sem saber, podemos até fazer uma pressão adicional sobre o pescoço, quadris e costas.

Assim, dadas todas as recomendações, a chave é manter a curva natural da coluna enquanto está deitado.

Melhores posições para dormir:

Basicamente, a posição fetal é uma das melhores! Isso porque, deitar do lado esquerdo favorece o alinhamento e o repouso. Além disso, a adoção desse formato ajuda com ronco, refluxo gástrico e dificuldade respiratória.

Para mais, outra posição é de lado com as pernas retas. No geral, os ombros e o pescoço ficam alinhados, enquanto os joelhos ficam em uma posição privilegiada. Adicionar um travesseiro entre as pernas é válido.

Por fim, repousar de costas é positivo. Porque as extremidades estão de forma neutra e procuram uma forma de se acomodar. Porém, quem ronca muito deve ficar atento a essa posição.

O que deve ser evitado?

Bom, você sabia que existem certas posições de dormir que dificultam o sono e causam doenças ao acordar? Em resumo, a primeira delas é dormir de barriga para baixo, pois as tensões são mantidas nas costas e as articulações são pressionadas.

Além disso, há quem considere que ficar do lado com as pernas muito dobradas também não é bom se os joelhos estiverem muito dobrados, pois pode haver lesões.

Por fim, além das posturas, é importante promover as condições de descanso. Logo, tenha horários regulares, dormir no escuro, fazer exercícios com frequência e reduzir a ingestão de álcool ou cafeína.