Receita de Empadão Goiano para fazer em casa: delícia com sabor especial

Se prepare, pois buscamos a versão mais antiga e tradicional do nosso famoso empadão goiano! Pois, a receita, passada de geração em geração, gera muitas divergências de família para família, seja nos ingredientes seja nos segredinhos. Chega de rodeios e bote as mãos na massa para a receita de empadão goiano para fazer em casa!

Receita de empadão goiano:

Você vai precisar:

Para a massa:

1kg de farinha de trigo

1 colher de açúcar

250 gramas de banha de porco derretida

1 copo americano de água ou leite com sal (salmoura) morna

Para o recheio:

½ kg de carne de porco caipira (pernil ou fraldinha) temperados, fritos e cortados. Guarde a panela que fez a carne sem lavar, para preparar o molho com o “pé da panela”

1 kg de frango temperado a gosto e sem osso. Guarde também, o caldo do cozimento para o molho

½ kg de linguiça de porco fritinha, cortada em rodelas

½ kg de queijo minas fresco, picado em cubos

6 ovos cozidos e cortados em rodelas

300 gramas de azeitonas sem caroço, em rodelas

300 gramas de guariroba cozida em água e sal, também em rodelas

1 pão francês amanhecido, cortados em fatias ou cubos

1 litro e meio de extrato de tomate, refogado com sal, na panela que foi feito o porco com o caldo do frango

Alho, cebola, pimenta do reino, pimenta de bode, pimenta de cheiro e salsinha a gosto

1 pitada de açúcar para tirar a acidez

Modo de preparo:

Primeiramente misture e amasse tudo. Dessa forma, solve bastante e se necessário acrescente um pouquinho a mais de salmoura. Por fim, deixe a massa descansar em local fresco e em recipiente tampado, por 2 horas.

Montagem:

A seguir, em forminhas de barros ou refratário de barro grande você vai montar na seguinte ordem:

Primeiro abra ⅔ da massa e forre o fundo da forma. Em seguida, forre com pão, adicione a carne de porco, frango e linguiça. Agora, acrescente as azeitonas, ovos e queijo. Por fim, despeje bastante molho.

Por último, pegue o restante da massa e cubra. Além disso, deixe as abas para dobrar, fazendo uma forma de enfeite para não abrir a torta. Ademais, pincele com gema de ovo e coloque em forno bem quente até dourar.

Dica: por mais que dizemos ser prato único, pode servir com arroz carregado no alho e uma salada verde, com azeite e limão! Bom apetite!