6 frutas que podem te ajudar a perder peso mais rápido

Não é segredo para ninguém que as frutas são essenciais em uma dieta saudável. Além disso, existem frutas que podem te ajudar a perder peso mais rápido. Vem entender mais sobre o assunto!

Basicamente, elas são tão vitais para o nosso organismo. Ademais, um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) concluiu que uma alimentação inadequada desses alimentos é um dos 10 primeiros fatores de risco de mortalidade no mundo.

6 frutas que podem te ajudar a perder peso:

Antes de tudo, as frutas têm poucas calorias, além de proporcionarem grande saciedade. Nesse sentido, estas são as seis frutas principais para perder peso rapidamente, e também seus benefícios:

1. Morangos

Primeiro, eles aumentam a absorção de ferro e é antioxidante por conter vitaminas E e C. Além disso, fornece fibras, beta-caroteno e ácido fólico.

2. Laranjas

Em segundo lugar, a laranja deve-se comer a fruta inteira no lugar do suco. Dessa forma, o corpo absorve todas as fibras, ao contrário de quando o suco é consumido.

3. Ameixas

Em seguida, as ameixas reduzem os problemas intestinais graças à sua quantidade de antioxidantes e potássio. Logo, essas frutas são laxantes naturais e também compostas por 83% de água.

4. Cerejas

Em suma, as cerejas ajudam a manter o coração saudável e fornecem antioxidantes. Ademais, aconselha-se a ingestão de 12 a 15 unidades por dia, o que equivale a uma porção da comida.

5. Kiwi

Enquanto isso, o kiwi fornece cinco vezes mais vitamina C do que a laranja. Por isso, é tão recomendado, além de ajudar no controle do peso e do trânsito intestinal.

6. Maçã

Por fim, a maçã é rica em antioxidantes como catequinas e ácido clorogênico, além de conter fibras como a quercetina, que ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, a melhorar a digestão e a diminuir os níveis de colesterol e triglicerídeos.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

