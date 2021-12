Falta foco à Câmara Municipal para resolver os problemas dos anapolinos e eu, vereador, digo por que

Nessa semana concluímos o primeiro ano dos trabalhos ordinários da atual legislatura da Câmara Municipal de Anápolis. Quero dividir com os leitores, minhas impressões desse período, em uma visão como parlamentar e como cidadão.

Como parlamentar, um ano de aprendizado em que ouvi mais do que falei. E quando falando, deixando claro minhas motivações, princípios e valores. Foram mais de quinhentos atos praticados, incluindo leis já sancionadas e audiência pública sempre com o foco de servir e deixar legado.

Como cidadão, estou convicto de que produzimos muito menos do que a sociedade espera e necessita. Sugiro a cada parlamentar, fazer uma auto-avaliação, investindo tudo que temos (tempo, dinheiro, energia, habilidades, inteligência…) para sermos melhores que nós mesmos. Tenha você como sua referência, e evolua. Esse princípio vale para todas as pessoas, não somente nós vereadores.

Um tema polêmico surgiu agora nesse findar dos trabalhos. Antecipação da escolha da Mesa Diretora biênio 2023/2024. Para aqueles que não sabem, é uma mesa composta por seis vereadores que tem a função principal de coordenar os trabalhos do Poder Legislativo. Reais interesses que são desconhecidos da maioria dos edis e da sociedade.

Não faz sentido nesse momento final de pandemia atrapalharmos nossas atividades para discutirmos e talvez aprovarmos um assunto tão irrelevante, e distante dos anseios do povo. Vamos somar na retomada da economia. Quanto estão desempregados? Quantos passando fome e mendigando uma demorada e burocrática cesta básica ou auxílio do Governo Federal? Quantos pacientes em hospitais morrem de dor, sem sequer ter acesso a exames complementares de emergência? Nas escolas, as crianças terminam o ano letivo sem condições de aprovação.

Fica a reflexão para os meus nobres colegas, que não é apenas a reputação de nossos mandatos que está em jogo. É a vida de milhares de pessoas, que depositaram esperanças no nosso trabalho e sentido de missão. Para a sociedade, fica a certeza de que continuaremos implacáveis. Focado em servir e deixar legado. É isso.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo PSB. Escreve todas às sextas-feiras.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.