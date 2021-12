Acusado de estuprar a neta, homem sofre acidente e morre enquanto tentava fugir da ‘justiça’

Um avô, de 59 anos, morreu após colidir com um caminhão, enquanto tentava fugir de um linchamento que a família planejava.

Suspeito de praticar abusos sexuais contra a neta, de 14 anos, ele precisou cair na estrada em alta velocidade e, durante ultrapassagem imprudente, acabou encontrando um outro veículo de grande porte.

O caso aconteceu na ultima terça-feira (14) região de Mendoza, Argentina, mas veio a público somente nesta sexta-feira (17).

De acordo com relato da polícia, ‘o acidente aconteceu após o homem saber que sua família estava ciente de que ele havia abusado de uma menor de 14 anos, sua neta. O fato teria acontecido nas instalações do Clube Argentino’.

Com o choque entre os veículos, o suspeito morreu no local do acidente enquanto o motorista do caminhão sofreu apenas ferimentos nas pernas.