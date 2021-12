Após longa jornada de trabalho, homem morre em grave acidente em Goiânia

Após um plantão de 24h, um mecânico de 39 anos sofreu um grave acidente e morreu, na manhã deste domingo (26), no Residencial Sonho Dourado, em Goiânia.

A suspeita de familiares é de que ele tenha dormido enquanto dirigia, mas as investigações serão aprofundadas pela equipe da Delegacia de Investigação de Trânsito (DICT) da capital.

Segundo informações da Polícia Civil (PC), ele dirigia uma moto Honda, pela Avenida Anápolis, sentido Rio Meia-Ponte/Vila Pedroso, enquanto voltava da longa sessão de trabalho.

Próximo das 7h, por algum motivo ainda desconhecido, o homem se chocou contra um poste de concreto, sofrendo graves lesões no impacto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou o óbito do mecânico no local. As investigações apontam que não havia marcas de frenagem na pista.

Câmeras de segurança nas proximidades serão utilizadas pela perícia, para apurar os fatos e compreender o ocorrido.