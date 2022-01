Câmara de Anápolis vai gastar mais de R$ 30 mil comprando quadros com moldura de vidro

A edição mais recente do Diário Oficial do Município (DOM), publicada no final da terça-feira (04), traz o novo investimento da Câmara Municipal de Anápolis.

Na 17ª e última página do documento, consta que a Casa de Leis decidiu adquirir alguns quadros de molduras com vidro.

Não há detalhado quantos serão os quadros. No entanto, o valor total das peças, que normalmente servem para decorar ambientes, será de R$ 32.250.

A empresa responsável pelo fornecimento dos quadros será a Pontes e Caldeira LTDA – ME, ou Art Quadros, que existe na cidade desde 1992 e fica localizada no Centro.

O contrato já está em vigência e tem durabilidade de um ano. Por isso, toda entrega deverá ocorrer até, no máximo, o próximo dia 28 de dezembro.