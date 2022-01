Temos que proteger o que é nosso

As fortes chuvas dos últimos dias tem deixado um rastro de estragos e tragédia em diversas regiões do país, mas a distância geográfica ainda não havia nos alcançado.

As imagens da Rua do Lazer, a mais famosa do Centro Histórico de Pirenópolis, mergulhada em lama e enxurrada assustou a todos nós que frequentamos aquele espaço.

Não é possível controlar a natureza, mas o poder público, se tratando de cidades, precisa pensar e implantar políticas públicas de infraestrutura, saneamento e mobilidade que permitam proteger o patrimônio histórico e também as pessoas.

Precisamos estar prontos para os desafios das próximas décadas, atravessar as intempéries com capacidade de resiliência e proteger a população, nosso maior patrimônio.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.