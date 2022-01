Estar em um relacionamento monogâmico é algo que exige bastante compromisso, afinal não estamos lidando só com a gente e sim com outra pessoa. Entretanto, nos últimos tempos aumentaram os relatos sobre os homens que traem a parceira.

Apesar de ser um ato bastante reprovável perante os olhos da sociedade, inúmeros são os motivos que levam ao ato.

Com o objetivo de apresentar esses motivos, preparamos uma lista sobre o porque os homens traem.

6 motivos que explicam as razões pelas quais os homens traem

1. Não estar na mesma sintonia

O relacionamento é uma via de mão dupla e que exige o mesmo compromisso de ambos os lados. Caso o casal não esteja na mesma sintonia, é possível que haja a traição.

2. Ele não está disposto a abrir mão da vida que levava antes

Para estar com alguém é necessário abrir mão de algumas coisas que ocorriam na vida de solteiro. Entretanto, quando ele não está aberto a isso, pode ser que a traição aconteça.

3. Saudades dos amigos

Não é segredo para ninguém que a rotina muda após firmar compromisso com outro alguém.

Assim sendo, por sentir saudade de estar ao lado dos amigos e com outras mulheres, a recaída e posterior traição pode rolar.

4. Ele tem dúvidas sobre o relacionamento

Logo depois daquela empolgação do início do relacionamento, ele começa a se questionar sobre a escolha de estar com alguém. Quando isso ocorre, é possível que haja a traição.

5. Insegurança

Com a finalidade de saber se ainda é desejado por outro alguém, o homem procura essa validação em outras pessoas. Como resultado, isso leva a traição.

6. Imaturidade

Por não estar pronto para um relacionamento, é possível que ele traia a sua parceira por não ser maduro o suficiente.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!