O truque com açúcar e limão que elimina o chulé e deixa os pés macios

Mistura caseira com açúcar e limão pode ajudar na esfoliação dos pés, reduzir odores e melhorar a textura da pele com alguns cuidados

Gabriel Yuri Souto - 14 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

O cuidado com os pés costuma ficar em segundo plano na rotina, mesmo sendo uma das partes do corpo mais exigidas no dia a dia. Por isso, a mistura de açúcar e limão ganhou espaço como alternativa caseira para melhorar a textura da pele, reduzir a aspereza e aumentar a sensação de frescor.

A combinação chama atenção pela praticidade. Com itens comuns da cozinha, muita gente recorre ao truque para deixar os pés mais macios e amenizar o mau odor, principalmente em regiões como calcanhares, laterais dos dedos e sola.

Como açúcar e limão agem nos pés

O açúcar funciona como um esfoliante físico. Na prática, ele remove células mortas e suaviza áreas ásperas, o que deixa a pele com toque mais uniforme.

Já o limão oferece sensação de limpeza e frescor por causa dos ácidos naturais presentes na fruta. Quando a pessoa usa a mistura com cuidado, ela pode reforçar a rotina caseira de esfoliação e melhorar a aparência dos pés.

Como fazer a esfoliação em casa

O preparo é simples. Basta misturar uma ou duas colheres de açúcar com algumas gotas de limão até formar uma pasta úmida.

Depois, a pessoa deve aplicar a mistura nos pés limpos com movimentos circulares leves, sem esfregar com força. Em seguida, precisa enxaguar muito bem, secar com atenção, principalmente entre os dedos, e finalizar com um hidratante próprio para os pés.

Cuidados importantes antes de usar a mistura

Apesar de popular, o truque exige atenção. O limão pode aumentar a sensibilidade da pele à luz solar e provocar manchas, vermelhidão e irritações quando a pessoa se expõe ao sol depois do uso.

Por isso, a recomendação é fazer a esfoliação à noite e retirar completamente o produto com água abundante. No dia seguinte, o ideal é evitar exposição direta ao sol ou usar proteção adequada.

Além disso, a pessoa não deve aplicar a mistura em pés com fissuras profundas, sangramentos, bolhas, feridas abertas, micoses aparentes ou irritações. Nessas situações, o mais seguro é buscar orientação profissional.

Alternativas para quem quer evitar o limão

Quem tem pele mais sensível ou prefere evitar o limão pode apostar em versões mais suaves de esfoliação. Uma opção é manter o açúcar e combiná-lo com ingredientes hidratantes, como mel, óleos vegetais ou manteigas corporais.

Assim, a pessoa consegue suavizar áreas ressecadas sem correr o risco de fotossensibilização. Com moderação e cuidado, esse tipo de rotina ajuda a manter os pés mais confortáveis e com aparência mais bem cuidada.

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