Câmeras flagram momento que pai se descontrola e destrói clínica após plano de saúde negar tratamento para filho autista, em Goiânia

Funcionárias relataram que o cliente também as ameaçou, dizendo que iria perder o réu primário

Davi Galvão Davi Galvão -
Câmeras flagraram o momento em que homem depreda porta da clínica. (Foto: Reprodução)
Câmeras flagraram o momento em que homem depreda porta da clínica. (Foto: Reprodução)

Após ser informado de que o plano de saúde não havia autorizado uma das sessões de tratamento para o filho, que possui autismo e síndrome de Down, um homem de 46 anos se descontrolou e, em surto, depredou as instalações de uma clínica infantil, em Goiânia.

O momento de violência, que aconteceu na tarde desta sexta-feira (17), foi filmado por câmeras de segurança, que registraram o desespero de funcionárias e o rastro de destruição deixado no estabelecimento, localizado na Rua T-55, no Setor Bueno.

Tudo começou quando a administração da unidade comunicou que, por falta de documentação necessária e negativa da operadora de saúde, apenas um dos dois atendimentos previstos para a criança poderia ser realizado.

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Diante da negativa, o pai iniciou uma sequência de agressões verbais e ameaças contra as colaboradoras, chegando a afirmar que “iria deixar de ser réu primário” caso não fosse atendido.

Durante o episódio, o homem desferiu chutes contra móveis do consultório e destruiu completamente a porta de vidro da entrada principal.

Equipes da Polícia Militar (PM) se deslocaram até o local, mas o suspeito fugiu antes da chegada das viaturas. O proprietário do estabelecimento formalizou o registro da ocorrência e solicitou perícia técnica para avaliar os danos materiais.

O caso agora é investigado pela Polícia Civil (PC), que utiliza as imagens do circuito interno para dar andamento aos procedimentos legais e responsabilizar o autor pelos crimes de dano e ameaça.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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