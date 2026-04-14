Paolla Oliveira faz 44 anos e ganha homenagem de Diogo Nogueira nas redes sociais

Mesmo após a separação, eles mantêm uma relação amigável e continuam interagindo nas redes sociais

Folhapress - 14 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

MARIA CLARA PRUDÊNCIO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O cantor Diogo Nogueira homenageou a atriz Paolla Oliveira pelo aniversário de 44 anos, celebrado nesta terça-feira (14). Nos stories do Instagram, o sambista publicou uma foto sorridente da ex-namorada e escreveu: “Que seja lindo seu dia! Que seja lindo seu novo ciclo! Feliz vida!! Parabéns!!”.

Paolla e Diogo terminaram o relacionamento em dezembro de 2025, após cinco anos juntos. Mesmo após a separação, eles mantêm uma relação amigável e continuam interagindo nas redes sociais.

Em março deste ano, durante o show Infinito Samba, no Rio de Janeiro, o cantor já havia feito outra homenagem à atriz. Na ocasião, ele revelou que compôs a música “Flor de Caña” para a ex.

“O amor se transforma. Escrevi uma canção quando estava começando uma grande história de amor na minha vida. Não poderia fazer esse show sem homenagear essa grande mulher que é a Paolla Oliveira”, declarou.

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