Polícia Federal prende MC Poze e MC Ryan em operação que mira lavagem de dinheiro de R$ 1,6 bilhão

Também foram determinadas medidas de constrição patrimonial, incluindo o sequestro de bens e a imposição de restrições societárias

Folhapress - 15 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

FRANCISCO LIMA NETO E BRUNA FANTTI

SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – A PF (Polícia Federal) faz operação na manhã desta quarta-feira (15) contra organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Também foram determinadas medidas de constrição patrimonial, incluindo o sequestro de bens e a imposição de restrições societárias, com o objetivo de interromper as atividades ilícitas e preservar ativos para eventual ressarcimento.

MC Ryan e o MC Poze do Rodo foram presos na operação. O primeiro foi preso em Bertioga, no litoral paulista, enquanto MC Poze do Rodo foi preso no Rio de Janeiro.

O advogado de Poze, Fernando Henrique Cardoso, afirmou, em nota, que “defesa de Marlon Brandon desconhece os autos ou teor do mandado de prisão. Com acesso aos mesmos, se manifestará na Justiça para restabelecer sua liberdade e prestar os devidos esclarecimentos ao Poder Judiciário”.

MC Ryan foi procurado via rede social, mas não houve posicionamento.

A Operação Narco Fluxo é um desdobramento da Operação Narco Bet e cumpre 39 mandados de prisão temporária e 45 mandados de busca e apreensão expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos, em endereços nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e no Distrito Federal.

Segundo a PF, profissionais do meio musical com milhares de seguidores nas redes sociais, criaram um sistema sofisticado e complexo para movimentar recursos ilícitos. Eles mesclavam as atividades artísticas de parte dos investigados com transferências de criptoativos, transporte de dinheiro em espécie, e operações bancárias de alto valor.

“As diligências realizadas indicam a movimentação de quantias expressivas, que, até o momento, ultrapassam o montante de R$ 1,63 bilhão”, diz a PF.

As investigações continuam e os envolvidos vão responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Durante o cumprimento das medidas, já foram apreendidos veículos, valores em espécie, documentos e equipamentos eletrônicos que subsidiarão o aprofundamento das investigações.

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