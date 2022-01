É preciso lavar o arroz antes de cozinhar? Veja a resposta

Para nós brasileiros, o arroz é muito importante e não pode faltar na mesa de jantar. Além disso, esse grão tão nutritivo deve ser bem feito. Afinal, não tem quem resista a um prato. E uma das dúvidas que mais pairam é a seguinte: é preciso lavar o arroz antes de cozinhar?

Bom, essa indagação pode levar a vários consensos diferentes. Por exemplo, na Ásia, continente que usa muito o grão, a lavagem antes é crucial para o preparo! Para se ter uma ideia, muita gente acredita que, por meio da lavagem, elimina-se lixo e sujeiras. Enquanto isso, outros lavam mais por uma tradição na família.

A questão é, independente dos motivos, quando lavamos o arroz a água fica bem branca, não é mesmo? Basicamente, isso acontece porque a água desprende a primeira camada de amidos dos grãos. Além disso, dependendo do tipo de arroz a quantidade de amido varia e pode ter dois tipos de amido: amilose e amilopectina .

Por exemplo, o Arroz Basmati contém uma porcentagem maior de amilose do que a amilopectina, o que o torna menos pegajoso e mais firme. Em contraste, o arroz pegajoso contém muito mais amilopectina.

Mas, afinal, é preciso lavar o arroz antes de cozinhar?

Não existe um consenso de resposta para a questão. No geral, segundo especialistas, isso depende única e exclusivamente do prato que você está preparando e da textura do grão que você mais prefere.

Logo, caso você queira preparar um risoto, por exemplo, precisa-se dos grãos mais consistentes e pegajosos. Por isso, não lavamos. Enquanto isso, quando preparamos o nosso arroz do dia a dia, costumamos lavar para deixá-lo mais soltinho e menos grudento.

Bom, mas por que isso acontece? Em suma, o amido dos grãos gelatiniza com o aquecimento da água — fazendo com que o arroz fique colado. Ademais, ainda tem estudos que indicam que ao lavar o arroz, além de eliminar parte do amido, eliminam-se também os metais pesados, como arsênio e cálcio, que se acumulam nas plantas.

Assim, podemos concluir que é preciso lavar o arroz de acordo com a forma que você gosta de comer os grãos. Logo, se você gosta mais soltinho, lave. Se gosta mais pegajoso, não lave!

