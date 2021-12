6 dicas importantes para não errar mais a mão e deixar o arroz sempre soltinho

Do outro lado do hemisfério, na Itália, é muito comum aquele arroz bem grudadinho e molhadinho dos risotos. Todavia, aqui no Brasil, gostamos dele bem soltinho e branquinho, principalmente, acompanhado de um bom bife de carne, feijãozinho e uma saladinha de tomate. Chega dar água na boca, né? Bom, foi pensando nisso que hoje vamos ter dar 6 dicas para ter o arroz sempre soltinho, vem com a gente!

6 dicas importantes para o arroz sempre ficar soltinho:

1. Primeiramente, sabia que é muito importante lavar o arroz antes de prepará-lo. Assim, enxágue-o até a água ficar transparente. Basicamente, o excesso de amido faz o arroz ficar grudado;

2. A segunda dica é deixar o arroz escorrer bastante em uma peneira depois de lavado;

3. Em seguida, com o arroz lavado e bem sequinho, é hora de refogar. Assim, nessa hora, nada de abusar do óleo, apenas um fiozinho basta! Inclusive, é aqui que frita-se o alho e a cebola, caso goste;

4. Além disso, esse óleo ou azeite deve envolver bem seu arroz e seus temperos. Basicamente, com o arroz bem fritinho você vai consegui-lo deixar soltinho. Assim, quando ele começar a dar aquela estaladinha, é o momento de acrescentar a água;

5. Ok, mas qual a medida ideal de água? Por mais que muita gente use duas partes de água para uma de arroz. O ideal é usar 1 ½ partes de água para uma de arroz. Isso porque, isso deixa os grãos vão ficar “al dente” e muito mais soltinhos;

6. Por fim, a água do cozimento pode ser ou não fervente, mas deixe os grãos cozinhar até que a água seque por completo. Está pronto!

