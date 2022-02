A água com limão é uma das recomendações mais em alta para ajudar pessoas que querem emagrecer, apesar de existirem mitos e verdades sobre a causa pouco comentados.

Mas o que quase ninguém sabe é que essa mistura pode ajudar em diversas outras questões do corpo, sendo extremamente benéfica para a saúde.

Separamos uma lista com alguns dos principais pontos positivos de incluir a água com o limão na sua rotina de alimentação. Confira!

6 benefícios da água com limão que vão muito além do emagrecimento:

1. Aumenta imunidade

O limão possui propriedades que fortalecem o sistema imunológico, como a vitamina C, por exemplo.

Com isso, é mais fácil prevenir gripes e resfriados, além de combater com mais rapidez outros vírus, após ter o corpo contaminado.

2. Evita o envelhecimento precoce

A fruta, que contém a vitamina C, age como antioxidante e ajuda na eliminação dos radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento precoce e alguns tipos de câncer.

Outro fato curioso do limão é que ele possui monoterpenos – limoneno, terpinenos, geraniol – que ajudam a combater o entupimento das artérias e propriedades anticancerígenas.

3. Controla o PH do organismo

O limão se encontra no pH de nível 02 e, ao se encontrar com o pH ácido do organismo, permite o ocasionamento de uma reação que deixa o sistema orgânico mais alcalino.

Com o pH alcalino, as células expelem as toxinas com mais facilidade, limpando o organismo.

Além disso, algumas doenças se desenvolvem em pH ácido, e alcalinizando, é possível previnir essas doenças e inflações.

4. Oferece a sensação de saciedade

A fruta verde, quando ingerida antes das refeições, ajuda no controle da saciedade e auxilia quem tem o desejo de emagrecer.

Isso porque o limão é rico em pectina – fibra que ajuda no controle da fome e do exagero nas refeições.

5. Melhora a digestão

O suco da fruta estimula fortemente a produção de algumas enzimas digestivas no estômago e também no fígado.

Ou seja, ele permite que a quebra de gorduras pelo organismo seja facilitada, formando o bolo fecal mais rápido.

6. Protege o fígado

O ácido cítrico presente no limão é um excelente composto para proteger as funções hepática.

Além disso, o ácido também ajuda a eliminar as toxinas do corpo. Mas, é claro que uma alimentação adequada e equilibrada é fundamental para os efeitos serem eficientes.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!