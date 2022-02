Todo mundo sabe que o certo para nós, seres humanos, é ter 08 horas de sono por dia. Bom, mas a verdade é que não é todo mundo que segue essa regra (ou tem tempo suficiente). Todavia, por mais que achemos que nosso organismo regula bem dormindo menos, há sinais que acusam quando você não está dormindo bem. Aliás, sinais que seu corpo está pedindo socorro. Acompanhe!

6 sinais de que você não está dormindo bem e seu corpo está pedindo socorro:

1. Fome

Primeiramente, segundo especialistas, se nosso corpo não obtém energia suficiente durante a hora do sono, ele vai tentar compensar com comida. Logo, se você anda sentindo muita fome, isso pode significar que seu organismo precisa de descanso.

2. Impulsividade

A seguir, o controle de suas emoções e paciência ficam comprometidos com a falta de uma boa noite de sono. Para termos uma ideia, em um estudo de 2007 foi diagnosticado que pessoas com distúrbios de controle de impulsos tendem a dormir menos do que outras.

3. Perda de memória

Basicamente, quando dormimos mal, isso causa grandes impactos negativos no nosso cérebro. Principalmente, em uma região chamada hipocampo, onde controla-se a memória, o aprendizado e as emoções.

4. Falha nas habilidades motoras

Você já observou que tem dias que tropeçamos mais ou esbarramos em móveis e portas? Em suma, isso pode ser reflexo de uma má noite de sono, onde o cérebro desacelera e há uma espécie de atraso nas reações e nos movimentos.

5. Imunidade baixa

Entenda de uma vez por todas, se desregulamos qualquer coisa em nossa vida, afetando nossa saúde, a primeira resposta é do sistema imunológico. Logo, se dormimos mal, ficamos mais doentes do que o normal, porque nossa imunidade cai.

6. Sua pele está mal

Por fim, acne, oleosidade, manchas e ressecamento na pele podem estar diretamente ligados a uma noite mal dormida. Além disso, a pele parece até mais cansada e com linhas de expressão mais acentuadas.

