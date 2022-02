Estas são as pessoas que não deveriam comer arroz todos os dias

O arroz branquinho está nos lares de todos os brasileiros, não tem como negar. Inclusive, os grãos são ricos em ferro, ácido fólico, vitamina B e niacina. Porém, você sabia que existem pessoas que não deveriam comer arroz todos os dias? Fique conosco e veja se é o seu caso!

Antes de tudo, vale lembrar que este material é apenas para informar. Dúvidas médicas devem ser tiradas sempre com especialistas. Além disso, estamos levando em consideração o consumo excessivo.

Afinal, quais pessoas não deveriam comer arroz todos os dias?

Primeiramente, pessoas com alto risco de síndrome metabólica. Ok, mas o que é isso? Basicamente, são pessoas com fatores de risco que pioram sua saúde. Por exemplo, quem tem pressão alta, colesterol alto, obesidade, entre outros.

Assim, pessoas que possuem essa tal síndrome, são mais propensas a desencadear doenças cardiovasculares.

Por fim, outras pessoas que devem evitar o consumo dos grãos são os diabéticos. Isso porque o arroz possui quase o mesmo efeito que comer uma colher de açúcar.

Logo, o índice glicêmico do arroz é alto, que, de modo geral, é a medida que indica a velocidade com que o corpo converte carboidratos em açúcares, que podem então ser absorvidos pela corrente sanguínea.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

