Veja como assistir a Globo ao vivo pelo Globoplay de maneira totalmente gratuita

Big Brother Brasil é o reality show mais assistido do Brasil e um dos maiores do mundo. Basicamente, o programa reúne famosos e pessoas comuns em uma casa, por 3 meses, em uma disputa por um prêmio de 1 milhão e meio. Bom, mas onde queremos chegar é que, durante as exibições do programa, todo mundo busca assinar o Globoplay para acompanhar de mais. Ok, mas você sabia que tem como assistir a Globo ao vivo e totalmente gratuita? Curioso, né? Vamos te explicar melhor!

Primeiramente, entenda que o Globoplay é uma plataforma digital de streaming de vídeos e áudios, desenvolvida e operada pelo Grupo Globo. Para termos uma ideia, em 2020, consagrou-se com a marca de 20 milhões de usuários e tornou-se líder nacional de streaming.

Afinal, como assistir a Globo ao vivo pelo Globoplay de maneira totalmente gratuita?

Basicamente, o sinal ao vivo está disponível na maior parte dos estados brasileiros, infiltrando por várias cidades. Assim, para ficar organizado, separamos as regiões brasileiras por links. Logo, clique em sua área e descubra se sua cidade faz parte do benefício. Veja:

Norte

Nordeste

Centro Oeste

Sudeste

Sul

