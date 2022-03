Você gosta muito de misto quente ou de sanduíche natural? Bom, se você curte muito essa receita vai te levar aos céus. Isso porque juntamos requeijão, salada, queijo e muito mais em uma deliciosa Receita de Sanduíche de Forno. Você vai enlouquecer! Além disso, é uma ótima pedida de lanche para a criançada. Confira:

Receita de Sanduíche de Forno para fazer em casa e matar a fome na hora do lanche:

Você vai precisar de:

150 gramas de presunto fatiado

Meio copo de requeijão

Meio pacote de pão de fôrma sem casca

1 xícaras de chá de leite

1 lata de molho de tomate tradicional

200 gramas de queijo mussarela fatiada

1 pacotinho de queijo parmesão ralado para polvilhar

1 colher (sopa) de orégano para polvilhar

Sal e azeite a gosto

Margarina para untar

Modo de preparo:

Primeiro, passe o pão de forma rapidamente no leite para umedecer. Depois disso, em uma fôrma retangular untada, monte a primeira camada de pão. Em seguida, adicione o requeijão e um pouco de molho de tomate, espalhando bem e acrescente o presunto.

Assim, faça outra camada de pão, coloque o resto do molho e metade da mussarela. Agora, finalize com a última camada de pão, a mussarela restante e polvilhe com o queijo ralado e o orégano. Por fim, deixe assar em forno médio, pré-aquecido, por 20 minutos.

